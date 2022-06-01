Путин приветствовал первое заседание пограничной комиссии - Mediamax.am

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Путин приветствовал первое заседание пограничной комиссии


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин обсудили сегодня ряд вопросов двусторонней повестки Армении и России, коснувшись региональных вопросов, а также ситуации на армяно-азербайджанской границе.

По сообщению пресс-службы правительства Армении, президент России приветствовал первое заседание армяно-азербайджанской комиссии по демаркации и безопасности границы и подтвердил готовность РФ поддержать процесс демаркации границы.

 

Было подчеркнуто, что согласно договоренности, следующее заседание комиссии состоится в Москве. Был затронут вопрос открытия региональных коммуникаций и достигнута договоренность активизировать работу трехсторонней рабочей группы.

 

«Никол Пашинян поделился с президентом России своими впечатлениями от недавней встречи в Брюсселе и выразил обеспокоенность по поводу комментариев, распространенных после встречи и не имеющих ничего общего с сутью обсуждений».

 

В соответствии с положениями совместного заявления премьер-министра Армении и президента России от 19 апреля, собеседники также обсудили вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, в частности, возможность активизации работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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