В Баку говорят о возвращении Азербайджану «анклавов»

Ереван /Медиамакс/. Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил сегодня, что «вопросы возвращения Азербайджану анклавов - 7 сел Газахского района и села Кярки в Нахичеванской автономной республике - должны быть решены в контексте делимитации границы с Арменией».

«Эти земли являются территорией Азербайджана. Возвращение данных территорий под азербайджанский контроль требует процесса делимитации, поэтому будет рассматриваться в его рамках. Данные вопросы будут обсуждены и решены», - сказал Халафов журналистам во вторник.

Медиамакс отмечает, что комментируя 23 ноября 2021 года тему «анклавов», премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил:

«Наша позиция заключается в том, что следует понять правовую основу. Мы сильно сомневаемся в том, что правовая основа существует. Следует понять, что это за вопрос, как возникли анклавы? Эти вопросы следует серьезно рассмотреть, мы не хотим под каким-либо давлением раскрывать важные для Армении карты».

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя сегодня сроки начала работы комиссии по делимитации, заявил:

«Наше предложение заключалось в том, что комиссию со стороны Азербайджана должен возглавить заместителя премьер-министр. В ходе нашего первого телефонного разговора министр иностранных дел Армении воспринял это с пониманием и заявил, что необходимо дополнительное время для внутренних обсуждений. Позже он заявил, что такое предложение было бы приемлемо и для них. Существует договоренность сторон о составе комиссии. Азербайджан уже в апреле был готов к проведению этой встречи. Думаю, что после того, как армянская сторона завершит свои процедуры, можно будет провести такое заседание».