Пашинян: Новая Конституция не должна содержать ссылку на Декларацию независимости - Mediamax.am

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Пашинян: Новая Конституция не должна содержать ссылку на Декларацию независимости


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «в тексте новой Конституции не должно быть ссылок на Декларацию о независимости».

«Решение принимает народ. Главная проблема в том, что у нас нарушена органическая связь между правовой системой Армении и ее гражданами».

 

По моему мнению, правовая система, вытекающая из Конституции, оторвана от народа. Все конституционные референдумы, по общественному мнению, не получили необходимого количества голосов народа, то есть результаты референдумов были сфальсифицированы и подтасованы», - заявил Пашинян в беседе с журналистами в парламенте.

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