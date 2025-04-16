Пашинян: Новая Конституция не должна содержать ссылку на Декларацию независимости

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «в тексте новой Конституции не должно быть ссылок на Декларацию о независимости».
«Решение принимает народ. Главная проблема в том, что у нас нарушена органическая связь между правовой системой Армении и ее гражданами».
По моему мнению, правовая система, вытекающая из Конституции, оторвана от народа. Все конституционные референдумы, по общественному мнению, не получили необходимого количества голосов народа, то есть результаты референдумов были сфальсифицированы и подтасованы», - заявил Пашинян в беседе с журналистами в парламенте.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.