Пашинян: Новая Конституция не должна содержать ссылку на Декларацию независимости

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «в тексте новой Конституции не должно быть ссылок на Декларацию о независимости».

«Решение принимает народ. Главная проблема в том, что у нас нарушена органическая связь между правовой системой Армении и ее гражданами».

По моему мнению, правовая система, вытекающая из Конституции, оторвана от народа. Все конституционные референдумы, по общественному мнению, не получили необходимого количества голосов народа, то есть результаты референдумов были сфальсифицированы и подтасованы», - заявил Пашинян в беседе с журналистами в парламенте.