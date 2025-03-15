Пашинян о Великом Геноциде армян и «великой трагедии»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «международное признание Геноцида армян сегодня не входит в число приоритетов нашей внешней политики».

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом он заявил во время встречи с турецкими журналистами, отвечая на вопрос корреспондента Hürriyet Daily News Серкана Демиртача.

Представляем отрывки из ответа Никола Пашиняна на этот вопрос (подзаголовки наши - Медиамакс).

Не входит в число приоритетов

Международное признание Геноцида армян сегодня не входит в число наших внешнеполитических приоритетов.

Это официальная формулировка, но в этом контексте есть вопросы, прояснение которых очень важно, и об этих вопросах я в основном постоянно говорю в рабочем режиме, как в Армении, так и за рубежом, в беседах с нашими соотечественниками.

Фото: Пресс-служба правительства РА

В Армении, и не только в Армении имеют место обсуждения и спекуляции, согласно которым речь идет об отрицании или забвении Геноцида.

Я хочу очень четко заявить, что это неоспоримая истина в Армении и среди армян. Т.е. отрицать или предать забвению это в нашей реальности просто невозможно, потому что это неоспоримая истина для всех нас, но речь не об этом.

Напряженность в непосредственном окружении

Во время недавней речи на встрече с армянами в Мюнхене я сказал следующее: дорогие соотечественники, когда парламент или правительство далекой страны принимает решение, мы очень воодушевляемся этим решением. Когда энтузиазм или радость от этого решения угасают, в следующий момент возникает вопрос: а что дает нам это решение в наших отношениях с нашим ближайшим окружением? Когда мы сталкиваемся с напряженностью в нашем непосредственном окружении, насколько эта напряженность способствует стабильности, миру и т.д. в нашей стране, в нашем регионе?

Здесь также возникает вопрос: где и как мы должны сосредоточиться на обслуживании государственных интересов Армении, где и как мы должны сосредоточиться на подчеркивании того, что мы знаем, в том числе в рамках исторических истин? Потому что тот период, когда произошла эта великая трагедия, был периодом, когда не существовало Республики Армения.

Фото: Пресс-служба правительства РА

Армения - не оригинальная страна

Сегодня существует Республика Армения - международно признанное государство, и это международно признанное государство имеет возможность обеспечивать безопасность и благополучие своих граждан, но для этого нужны определенные условия, и в этом плане Армения не является оригинальной страной. И я еще раз подчеркнул этот момент во время встречи с нашими соотечественниками, я говорил: смотрите, как все страны и мы подчеркиваем важность мира, однако мир - это прежде всего региональное явление.

В Конституции нет выражения «Западная Армения»

В нашей Конституции нет выражения «Западная Армения», выражение «Западная Армения» есть в других местах, но в Конституции его нет. Недавно я публично заявил, что в моем понимании Западная Армения – это Армавирская область Республики Армения и конкретные населенные пункты Армавирской области и Ширакской области.

Почему я делаю эти заявления? В Армении существуют разные версии относительно того, почему я делаю эти заявления. Потому, что у меня, как у премьер-министра Республики Армения, есть практическая задача ответить на вопрос, о котором я говорил только что. Я очень прямо говорю с нашей общественностью.

Среднестатистическое восприятие

Среднестатистическое восприятие в Республике Армения заключается в том, что Турция представляет угрозу безопасности Армении. И я полагаю, что иногда лексика, даже политическая лексика, используемая в Республике Армения, не обязательно на официальном уровне, но иногда и на официальном уровне может восприниматься как угроза Турции.

Фото: Пресс-служба правительства РА

Может оказаться, что мы уже потеряли причинно-следственную связь, уже потеряли ту точку, где причина, а где следствие. Из-за потери этой точки и из-за этих восприятий мы прошли через множество осложнений и катаклизмов. Однако сейчас есть возможность изменить восприятие, формулировку этого вопроса. Эта возможность возникла после того, как и из Армении, и из Турции поступили месседжи о том, что с обеих сторон есть желание изменить формулировку этих вопросов, изменить акценты, изменить ракурсы.

И именно поэтому и пресса, и эксперты иногда говорят, что существует историческая возможность.