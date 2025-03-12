В Баку продолжится судебный фарс против Рубена Варданяна

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Бакинском военном суде назначены очередные слушания по делу Рубена Варданяна.

Рубен Варданян объявил голодовку с 18 февраля в знак протеста. Он голодает уже 22-й день.

5 марта он передал голосовое сообщение через свою семью, подчеркнув, что его требования остаются прежними:

«Если судите - судите профессионально, публично, открыто, по законам и всем процедурам Азербайджана вместе со всеми. В присутствии международных журналистов, наблюдателей, ведь вы так уверены в своей правоте. Уберите искусственно выделенное моё дело в отдельное.

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Зачем вы выделили меня в отдельное дело, когда все мои обвинения построены на том, как вы считаете, что я член преступно организованной группировки, в которую я вступил с 1987 года? Хочу сказать всем моим соотечественникам, любимым и родным: судят не меня и ещё 15 человек, а всех армян».

26 февраля международный адвокат Рубена Варданяна Джаред Генсер заявил, что здоровью его подзащитного угрожает опасность.

Генсеру было отказано во въезде в Азербайджан, поэтому он призвал все международные организации, имеющие доступ к азербайджанским заключенным, помочь получить разрешение на посещение Варданяна.

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Прошло более двух недель с момента этого заявления. Неизвестно, каким будет состояние здоровья Рубена Варданяна на сегодняшнем заседании.