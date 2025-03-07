Рубен Варданян: «Я знал, на что шел и готов к худшим условиям»

Представляем обращение Рубена Варданяна, переданное через его семью.

«Дорогие соотечественники!

Сегодня 5 марта. Хочу сказать вам пару слов как Рубен Варданян, такой, какой я есть: армянин по духу, думающий и говорящий по-русски. Человек мира, который счастлив со своей женой, любит всех и занимается самообразованием, и живёт с верой в Бога.

Во-первых, хочу всех вас поблагодарить за поддержку меня через ваши молитвы, мысли, письма, просто неравнодушие к тому, что здесь происходит. Я это очень чувствую, и это даёт мне много сил и энергии. Мысль материальна. Я в хорошей форме, бодр, у меня со здоровьем всё нормально, я в состоянии полного мира с самим собой и бодр духом как никогда.

Хочу извиниться перед своей любимой женой, своей семьёй и всеми родными и близкими, кому сейчас своим решением причиняю боль и волнения. Но, вы знаете, у каждого из нас свой путь, и я этот путь выбрал для себя сам. Судьба наша предначертана Богом, а дороги выбираем всегда мы. Даже когда отказываемся от выбора, этот выборза тебя делает кто-то другой.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что это моё решение никак не связано со мной, с моим состоянием или с моими условиями содержания в СИЗО, как и в прошлый раз, когда я 20 дней до 24 апреля, 12 часов ночи, 20 дней голодал. Этот процесс… Протест против процесса, против того, как идёт данный процесс.

Я знал, на что шёл, и был готов и готов к более худшим условиям. И я не жертва, и меня не надо жалеть, потому что это осознанное решение было.

Мои требования те же. Если судите — судите профессионально, публично, открыто, по законам и всем процедурам Азербайджана вместе со всеми. В присутствии международных журналистов, наблюдателей, ведь вы так уверены в своей правоте. Уберите искусственно выделенное моё дело в отдельное. Зачем вы выделили меня в отдельное дело, когда все мои обвинения построены на том, как вы считаете, что я член преступно организованной группировки, в которую я вступил с 1987 года?

Не нарушайте свои собственные законы и процедуры. Не фальсифицируйте документы, не подтасовывайте документы и протоколы. Ведь у вас всё есть — все мои гаджеты, все мои документы совершенно открыто. Не делайте из суда судилище, имитацию, шоу. Если уж судите — судите правильно.

Хочу сказать всем моим соотечественникам, любимым и родным: судят не меня и ещё 15 человек, а всех армян. И если вы этого не понимаете, то это большая беда, потому что это не конец всей истории, конфликта, а лишь очередной этап, к большому сожалению для всех сторон.

Меня обвиняют во всех… во всём, что происходило с 1987 года. Нет проблем — я готов нести самое тяжёлое наказание за это, если только бы это помогло установлению мира и спокойствия. Но это иллюзия, что вас всех потом оставят в покое и вы спокойно будете делать свои дела и наслаждаться просто жизнью, не думать об этом, об этих проблемах, которые всё-всё впереди.

Я знал, на что я шёл, когда я переезжал в Арцах. Любой человек всё в своей жизни делает только для себя, ради себя и будет отвечать перед Богом один, без никого, за все свои мысли, за свои слова, за свои действия. Я в этом глубоко убеждён. И даже когда кто-то жертвует собой ради Родины, семьи или каких-то других принципов, это только его собственное решение и его ответственность. Так что в этом смысле я осознанно всё делал.

Не знаю, будет ли у меня ещё возможность пообщаться с вами, и поэтому хочу попросить прощения у всех, кого когда-то мог обидеть словом, делом или своим невниманием. Простите меня, пожалуйста! Я это делал без чёрных мыслей, зависти, гордыни или мести. Я бы не хотел причинить вам всем боль.

Отдельно хочу сказать про одного человека, который для меня, к сожалению, большая боль здесь, самая тяжёлая. Это Алвард (примечание: супруга Давида Манукяна, с которыми Рубен покидал Арцах на машине). Если бы я не был в вашей машине и мы не были вместе с вашим мужем и с вами, Алвард, он сейчас был бы с вами. Извините меня, пожалуйста. Я… для меня это самое тяжёлое наказание, что из-за меня ещё один человек страдает здесь вместе с нами со всеми.

Также хочу отдельно принести извинения всем детям, которые лишились своей родины, что я не сделал всё, что мог и должен был сделать, чтобы этого не произошло. Я сделал столько, сколько я посчитал я имею морального права, потому что я был с вами. Но я был с вами один, без моей семьи. Я рад, что тем не менее мне удалось предотвратить некоторые вещи, которые, по-моему… по моему мнению, окончательно сломали бы нас как нацию. И мне это удалось остановить и поменять ход истории немножко.

Я был счастлив быть вместе с вами, с народом Арцаха в это тяжёлое время, всё время ощущать вашу любовь, тепло, благодарность и доверие. Я горжусь вами — настоящими простыми родными мне людьми и всех искренне люблю.

Я очень счастливый человек. Мне Бог дал замечательную семью, друзей. Я реализовал огромное количество проектов вместе с уникальными партнёрами. Я много чего видел в мире. Но одни из лучших дней в моей жизни были дни, когда, несмотря на все трудности, на блокаду, на неопределённость будущего, на тяжёлые условия, мы вместе восстанавливали Акобаванк, делили кусок хлеба и танцевали наши танцы.

Счастлив, что удалось вместе с большим количеством друзей и партнёров сделать несколько десятков проектов в Арцахе. В том числе отдельно хочу сказать спасибо моему мусульманскому другу (не хочу говорить его имя, чтобы не создавать ему проблем) за возможность вместе восстановить мечеть в Шуше.

Помните, что на зло никогда нельзя отвечать злом — оно от этого увеличивается и становится всё больше и больше и сильнее. И после Сумгаита происходит Ходжалы, и так без конца. И этот путь для меня всегда был неприемлем, поэтому… потому что у него нет будущего, и это только тупик, который не имеет, к сожалению, хорошего выхода.

Хочу поблагодарить большое количество азербайджанцев, с кем мне здесь пришлось соприкоснуться, за верность базовым человеческим ценностям, даже несмотря на то что они считают меня врагом и накопленное у них и то же недовольство, и претензии. Они сохраняли свой человеческий облик. А всем тем, кто себя вёл не так, я искренне сострадаю и прощаю, как и тем армянам, которые так же себя ведут в Армении по отношению ко мне и к моей семье.

Я оптимист, и я верю, что, несмотря ни на что, мы преодолеем все вызовы и сложности, стоящие перед нами, и снова будем жить на своей родине в мире с нашим соседом, уважая друг друга и преодолевая… преодолеем взаимную неприязнь и накопленный гнев и ненависть, как это смогли сделать некоторые народы.

Но если мы хотим это реально сделать, нам нужен реально стабильный долгосрочный мир, не просто подписанный на бумаге, а претворённый в жизнь. Мы должны помнить, что никто нам ничего не обязан, что только с сильными людьми, со страной, имеющей элиту, имеющей достоинство, честь, могут быть достигнуты реальные договорённости. Это огромная ответственность той элиты, которая является элитой не потому, что у неё больше денег, связей, силы или даже интеллекта, а той, которая понимает, что кому больше дано — с того больше и спрос. И у этой элиты настоящей всегда личное идёт после долга перед обществом и ответственность за будущее нации и страны всегда превалирует над всеми личными интересами и желаниями.

И последнее. В память о всех погибших, пострадавших в этом страшном конфликте. Я глубоко убеждён, что есть вещи более важные, чем жизнь одного человека. Это необходимость сохранить в себе веру в добро, в свет, в любовь, в ценности, в святыни, основы духовные того, что является… отличает человека от робота. Потому что без них мир снова погрязнет в хаосе или погибнет от потопа или других бедствий. Нельзя, став рабом золотого тельца… Всё это уже было в истории человечества. Давайте не дадим повториться этому и сделаем для этого со своей стороны все усилия, потому что вера в ценности является основой нашего будущего.

Поэтому ради сохранения этих базовых ценностей, заповедей и опор, которые для меня являются важнейшими, я готов идти до самого конца в мире с самим собой, абсолютно счастливый. Потому что счастье начинается и заканчивается в тебе самом, когда ты в мире с собой. Можно счастливым быть и в шикарном дворце, можно быть счастливым и в самой плохой камере в тюрьме, если ты находишься в мире с самим собой.

Я рад, что могу служить своему народу и тем принципам, которые я считаю важнее для всего человечества, не только для нашего народа.

И последнее. Хочу сказать, что нельзя никогда… Я понял здесь, что нельзя никогда придаваться унынью, безразличию, и понял, почему это самый страшный грех из семи. Раньше я думал, что это гордыня или зависть. Потому что уныние значит, что тебе… в тебе погасла Божия искра, что ты перестал во что-либо верить, что ты просто поднял руки и сдался.

Никогда, я призываю… Хотел бы, чтобы мы бы никогда не разочаровались бы во всём и не предались бы унынью. Пожалуйста! Это основа будущего нашего, поэтому я люблю вас всех и очень ценю тот шанс, который мне был дан. Я сделаю всё, что могу, и буду делать, что могу.

Я вас всех люблю. Уверен, что всё будет хорошо. Я всегда был, есть и буду вместе с вами. Я человек, который хочет жить, который хочет любить и который хочет продолжать свою деятельность. Но я считаю, что то, что я делаю, я делаю правильно, потому что это единственный путь пробудить вас от того безразличия, в котором вы находитесь.

{На армянском }Всё будет хорошо!

Я вас люблю, уважаю и уверен, что несмотря на все трудности, которые стоят перед нами, мы их преодолеем. Я с вами как Рубен Варданян, сын Карлена, внук Амо Варданяна и со всем моим наследием – наследием родителей, а также арцахской бабушки. Я благодарен вам, что дали мне это счастье быть армянином и любить свою Родину».