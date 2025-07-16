Пашинян прокомментировал передачу коридора, соединяющего Азербайджан с Нахичеванью, во внешнее управление

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал сегодня новость о передаче дороги, соединяющей Азербайджан с Нахичеванью, во внешнее управление.

«Армения заинтересована в открытии транспортных коммуникаций. Мы представляем этот процесс в рамках суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Республики Армения. Что касается аутсорсинга, то сегодня в Армении известно много таких случаев. Например, управление аэропортом «Звартноц» и системой водоснабжения Армении передано на аутсорсинг. У нас уже был опыт аутсорсинга «Айпоста». Управление армянской железной дорогой передано на аутсорсинг. Нюанс в том, что все эти системы продолжают оставаться собственностью Армении. Это очень важно»,- заявил Пашинян на пресс-конференции.

Он отметил, что в настоящее время обсуждается создание компании, которая «привлечёт инвестиции, поскольку «Перекрёсток мира» обладает огромным инвестиционным потенциалом».

«Мы должны суметь консолидировать эти интересы определёнными факторами. Речь идёт скорее об автомобильной и железной дороге, но можно говорить и о трубопроводах, линиях электропередач, телекоммуникационных кабелях. Это экономика, которую необходимо создать и которой нужно управлять. Она должна и может быть собственностью Армении. Речь идёт об управлении этой экономикой и реализации определённых функций в её рамках.

Кроме того, речь об аренде. Обсуждается также тема аренды земли. В нашем законодательстве это называется правом на застройку, и инвестиции в рамках этого права становятся собственностью Армении после истечения срока действия данного соглашения», — пояснил Никол Пашинян.

Относительно подписания мирного соглашения Никол Пашинян отметил, что «есть идея парафировать мирное соглашение».

«Мы не упустим ни одной возможности двигаться вперёд по этому пути. Идея парафирования лежит на столе, это один из вариантов, которые обсуждаются. Это может быть приемлемо, реалистично при определённых условиях, а может быть невозможно при других. Мир динамичен, мы должны подходить к вопросам гибко, быть внимательными, чтобы не получилось так, что мы смотрим на проблему и не видим существующих возможностей»,- сказал он.