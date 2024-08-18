Гурген Арсенян назначен послом Армении в России

Ереван /Медиамакс/. Указом президента Армении Ваагна Хачатуряна Гурген Арсенян назначен послом Армении в РФ.
До этого назначения Арсенян был депутатом парламента от фракции «Гражданский договор».
Арсенян заменит на этом посту Вагаршака Арутюняна, который занимал эту должность с января 2022 года.
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