Пашинян назвал ОДКБ «мыльным пузырем» - Mediamax.am

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Пашинян назвал ОДКБ «мыльным пузырем»


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил сегодня, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Виноваты те, кто сформировал этот «мыльный пузырь», члены которого вместо того, чтобы выполнять свои договорные обязательства, планировали войну с Азербайджаном против нас. Мы выйдем, и сами решим, когда. Как по-вашему, каким должен быть наш следующий шаг, можем ли мы вернуться назад? У нас нет другого пути», - заявил Никол Пашинян в ходе «правительственного часа» в парламенте, реагируя на выкрики оппозиционных депутатов из зала.

 

22 мая Никол Пашинян заявлял, что две страны-члена ОДКБ участвовали в подготовке войны против Армении.

 

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