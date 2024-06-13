Пашинян назвал ОДКБ «мыльным пузырем»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил сегодня, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Виноваты те, кто сформировал этот «мыльный пузырь», члены которого вместо того, чтобы выполнять свои договорные обязательства, планировали войну с Азербайджаном против нас. Мы выйдем, и сами решим, когда. Как по-вашему, каким должен быть наш следующий шаг, можем ли мы вернуться назад? У нас нет другого пути», - заявил Никол Пашинян в ходе «правительственного часа» в парламенте, реагируя на выкрики оппозиционных депутатов из зала.
22 мая Никол Пашинян заявлял, что две страны-члена ОДКБ участвовали в подготовке войны против Армении.
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