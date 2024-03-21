Пашинян: Пойдя на уступки, мы получим государственную границу

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что «Армения и Азербайджан не имеют окончательного согласия относительно карт».

«Наша позиция заключается в том, что граница Армении и Азербайджана должна быть демаркирована и делимитирована на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Что наше – то наше, что чужое - не наше. Это важный фактор в обеспечении безопасности Армении.

О каких уступках идет речь? Пойдя на уступки, мы получим государственную границу. Пробел в безопасности можно заполнить, зафиксировав государственную границу. Наша безопасность должна базироваться на легитимности»,- заявил Никол Пашинян в парламенте.

При этом он заверил, что «мы не собираемся отдавать то, что находится на суверенной территории Армении».