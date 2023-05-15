Рубен Варданян не верит в мирное соглашение

Ереван /Медиамакс/. Бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян заявил, что не верит в мирное соглашение, «если оно будет лишь на бумаге и не будет отражать текущую ситуацию на месте».

«Как можно представить реальное и долгосрочное мирное соглашение в ситуации, когда одна сторона считает, что по праву победителя должна вымогать уступки у другой стороны всеми возможными способами, когда Азербайджан продолжает нарушать трехсторонние договоренности от 9 ноября 2020 года, игнорирует решения всех международных структур и судов. И самое главное - никакое решение по Арцаху не может быть принято без участия народа Арцаха», - сказал Варданян в интервью аргентинским СМИ.