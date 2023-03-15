Пашинян: Вероятность новой эскалации очень высока

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня на встрече с журналистами, что вероятность новой эскалации на границах Армении и в Нагорном Карабахе очень высока.

«Если вы следите за новостями, то видите продолжающуюся агрессивную риторику и политику Азербайджана. Думаю, да՛, сейчас очень высока вероятность эскалации как вдоль границ Армении, так и в Нагорном Карабахе», - сказал Пашинян.

По его словам, этот вывод основан на все более агрессивной риторике Азербайджана, а также «имеются некоторые другие данные».

«Что касается механизмов сдерживания, то мы убеждены и знаем на сто процентов, что не Армения инициирует агрессивные действия и эскалацию. Именно поэтому Армения решила пригласить наблюдателей ЕС. Думаю, международное сообщество должно обратить внимание на то, что риск новой эскалации очень высок. Особенно принимая во внимание закрытие Лачинского коридора, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и очевидную подготовку Азербайджана к проведению этнической чистки, наша позиция по-прежнему состоит в том, что было бы очень уместно направить международную миссию по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах»,- сказал Никол Пашинян.