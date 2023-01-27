В Армении назначен новый замминистра иностранных дел - Mediamax.am

808 просмотров

В Армении назначен новый замминистра иностранных дел


Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ваан Костанян назначен заместителем министра иностранных дел.

До этого он занимал должность советника министра.

 

Ваан Костанян работал с Араратом Мирзояном, когда нынешний министр иностранных дел занимал должности первого вице-премьера и председателя Национального Собрания Армении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Январь 27, 2023 17:31
Посол Ирана был вызван в МИД Азербайджана

Политика | Январь 27, 2023 16:00
В Армении назначен новый замминистра иностранных дел

Нагорный Карабах | Январь 27, 2023 13:04
Рубен Варданян: «Вместе мы можем добиться многого»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023