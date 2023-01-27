В Армении назначен новый замминистра иностранных дел

Ереван /Медиамакс/. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ваан Костанян назначен заместителем министра иностранных дел.

До этого он занимал должность советника министра.

Ваан Костанян работал с Араратом Мирзояном, когда нынешний министр иностранных дел занимал должности первого вице-премьера и председателя Национального Собрания Армении.