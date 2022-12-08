Есть два варианта мирного договора, сказал Армен Григорян - Mediamax.am

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Есть два варианта мирного договора, сказал Армен Григорян


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил сегодня, что текст мирного договора, полученный из Азербайджана, «не очень похож на мирный договор».

«Есть два варианта текста мирного договора: один предложен Россией, другой - Азербайджаном, над которыми стороны работают. Запад не предложил никакого текста, он пытается создать атмосферу для переговоров, как и Москва», - сказал секретарь Совбеза.

 

«Три из пяти пунктов, предложенных Азербайджаном, касаются Нагорного Карабаха, однако не называют его. Подход армянской стороны заключается в том, что, если есть упоминания о Нагорном Карабахе, то это должно быть четко указано. На встрече в Вашингтоне с помощником президента Азербайджана мы достигли договоренности о создании международного механизма для того, чтобы Нагорный Карабах и Азербайджан обсуждали права и безопасность армян Нагорного Карабаха. До сих пор нет ясности по поводу этого механизма, как и по поводу того, будет ли это сделано в рамках мирного договора или вне его»,- сказал Армен Григорян.

 

Он отметил, что Ереван выступает за создание гарантий безопасности и за то, чтобы между Нагорным Карабахом и Азербайджаном сосоялось обсуждение прав и вопросов безопасности.

 

«Это может быть зафиксировано мирным договором или иным международным механизмом»,- сказал он.

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