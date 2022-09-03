Серж Саргсян: «Опасности для Арцаха и Армении будут достигать все более тревожных масштабов»

Ереван /Медиамакс/. Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что «опасности для Армении, некогда гаранта Арцаха и его безопасности, с каждым днем будут достигать все более тревожных масштабов».

В послании Сержа Саргсяна по случаю Дня Республики Арцах говорится:

«Сегодня больше не тот день традиционных поздравлений, праздничного салюта в Арцахе и всенародной радости, как это было годы назад, поскольку независимость в опасности, Арцах получил тяжёлый предательский удар в спину, а значительная часть три десятилетия хранимой и взлелеянной усилиями всемирного армянства, победоносной, свободной и достойно живущей и развивающейся Республики сдана врагу.

И пока в Армении и Арцахе от имени всего народа и за спиной этого же народа решения принимают, ведут переговоры и представляют страну ложные миролюбцы, с широкой улыбкой открывающие перед врагом двери дома, опасности для Арцаха и для некогда бывшей гарантом его безопасности Армении день ото дня будут достигать всё более беспокоящих размеров.

Только скорейшее отстранение разрушающих государство и губящих нацию управленцев способно дать возможность вывести страну из этого катастрофического положения, вести достойные переговоры, наладить отношения с партнёрами. Непонимание этой простой истины может быть губительным и для Республики Арцах, и для Республики Армения.

Осознавая это, я, наша политическая команда, единомышленники и поддерживающие боролись и впредь будем бороться против внешних и внутренних врагов. Чтобы вновь отмечать праздник Независимости, каждый должен в первую очередь убить в себе безразличие, страх, разочарованность, должен верить в собственные силы, пробудить свободолюбивый дух армянина, присоединиться ко всеобщей борьбе и, вновь превратившись в один кулак, стать хозяином нашего права на независимую и свободную жизнь».