Давид Тоноян остается под арестом без каких-либо законных оснований

Ереван. /Медиамакс/. Группа адвокатов Давида Тонояна объявила сегодня, что бывший министр обороны Армении остается под арестом без каких-либо законных оснований.

В заявлении говорится:

«Более недели, с 09.08.2022 года по сей день, не назначено судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна. Более того, неизвестно, когда и кем будет назначено следующее судебное заседание.

В результате неразберихи, связанной с формированием искусственно созданного антикоррупционного суда, с учетом того, что с января 2022 года по сей день судебная стадия уголовного дела еще не начата, судья Манвел Шахвердян воздерживается от назначения судебного заседания, так как, согласно новому Уголовному кодексу РА и поправкам в Конституционный закон «Судебный кодекс РА» он более не уполномочен рассматривать указанное уголовное дело. Однако дело не направляется также в новосозданный антикоррупционный суд, в результате чего Давид Тоноян продолжает оставаться под арестом без каких-либо законных оснований.

В условиях атмосферы правового несовершенства и вседозволенности ожидается, что еще месяц, если не больше, грубо нарушая важнейший принцип уголовного судопроизводства - расследование дела в разумные сроки, Давид Тоноян продолжит оставаться в тюрьме, что завершит серию грубых нарушений его права на личную свободу и неприкосновенность».