Пашинян: Следует работать с турецкими ведомствами

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня о важности работы с ведомствами Турции.

«По итогам последней встречи спецпредставители Армении и Турции достигли договоренности, согласно которой граница между Арменией и Турцией должна быть открыта для граждан третьих стран, а грузоперевозки Турция-Армения и обратно должны осуществляться посредством воздушного транспорта.

Очень важно, чтобы наши ведомства работали с соответствующими ведомствами Турции, поскольку от этой работы зависит выполнение достигнутых политических договоренностей», - сказал Пашинян на заседании правительства.