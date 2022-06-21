Ереван /Медиамакс/. Лидер парламентской фракции «Честь имею», бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян отказывается от депутатского мандата.

Он выступил сегодня с заявлением, в котором, в частности, говорится:

«Сегодня я подал заявление об отказе от депутатского мандата. Причина очевидна: гражданин Республики Армения дал нам свой голос, чтобы мы прекратили деструктивную деятельность властей и вывели страну из беды. Однако, на мой взгляд, этот парламент перестал быть эффективной площадкой для достижения цели.

По решению партии «Родина» блок «Честь имею», который мы сформировали с РПА, прекращает свое существование.

Депутатский мандат никогда не был для меня самоцелью, это был лишь инструмент служения нашей стране и государственности. Инструмент, который больше не применим для меня сегодня.

Сегодня мы стоим на пороге потери родины, и у нас нет больше права на ошибку. Борьба не имеет альтернативы и, как я неоднократно отмечал, сегодня в борьбе во имя армянского народа, Армении и Арцаха нет партийных флагов, разделительных линий и статусов. Это наша общенациональная борьба, и мы будем продолжать ее вместе с нашим народом»,- говорится в заявлении.