Ангела Меркель 24 августа посетит Ереван

Ереван/Медиамакс/. 24-25 августа с официальным визитом в Армению прибудет канцлер Германии Ангела Меркель.
В правительстве Армении, отметили, что запланированы армяно-германские переговоры на высшем уровне во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Ангелой Меркель.
Премьер-министр Армении и канцлер Германии подведут итоги переговоров на совместной пресс-конференции.
Ангела Меркель встретится также с президентом Армении Арменом Саргсяном.
Канцлер Германии посетит мемориал в Цицернакаберде и почтит память жертв Геноцида армян.
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