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Ангела Меркель 24 августа посетит Ереван


Ангела Меркель
Ангела Меркель

Фото: https://studybreaks.com


Ереван/Медиамакс/. 24-25 августа с официальным визитом в Армению прибудет канцлер Германии Ангела Меркель.

В правительстве Армении, отметили, что запланированы армяно-германские переговоры на высшем уровне во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Ангелой Меркель. 

 

Меркель и Армения

 

Премьер-министр Армении и канцлер Германии подведут итоги переговоров на совместной пресс-конференции. 

 

Ангела Меркель встретится также с президентом Армении Арменом Саргсяном. 

 

Канцлер Германии посетит мемориал в Цицернакаберде и почтит память жертв Геноцида армян. 

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