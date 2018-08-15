Офис Кочаряна заявил о «грубом подавлении инакомыслия»

Ереван /Медиамакс/. Офис второго президента Армении выступил с заявлением в связи со срывом запланированной на сегодня пресс-конференции Роберта Кочаряна.

В заявлении говорится:



«Сегодня в 12:00 в бизнес-центре «Эребуни-Плаза» должна была пройти пресс-конференция второго президента Армении Роберта Кочаряна, на которую были приглашены все армянские СМИ. Ожидалось, что в ходе пресс-конференции будут сделаны важные политические заявления и даны ответы на многочисленные вопросы. Однако группа лиц, которые известны общественности как провластные активисты, близкие и соратники Никола Пашиняна, помешали ее проведению и разыграли перед камерами дешевую инсценировку.



Случившееся, по сути, является грубой попыткой препятствовать возможности свободного выражения мнения политических оппонентов и общения с обществом посредством СМИ. Это не более чем грубое подавление инакомыслия или, как недавно выразился один из политических деятелей, террор мысли. Сегодняшний инцидент подтвердил усиливающиеся изо дня в день на политическом поле и среди общественности опасения, что новые власти не терпят инакомыслия и готовы к политическим преследованиям оппонентов. Особенно в отношении тех, чей политический вес и перспективы являются для них серьезным поводом для беспокойства».