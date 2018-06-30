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Пашинян: «Мы решительны в вопросе придачи нового импульса армяно-российским связям»



Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «возглавляемое им новое правительство настроено решительно в вопросе придачи нового стимула армяно-российким дружественным отношениям».

Об этом премьер-министр отметил в своем послании участникам 7-го армяно-российкого межрегионального форума. 

 

«Мы ожидаем, что за проведением форума, который не ограничивается пленарными заседаниями, а включает также ряд тематических круглых столов, последует рост подобных инициатив. И эти стремления мы защитим на государственном уровне, создавая необходимые условия для выявления потенциала и повышения эффективности межрегионального сотрудничества для устойчивого развития регионов»,- отметил глава правительства. 

 

Он выразил надежду, что представленные в ходе форума предложения найдут свое практическое применение и будут служить решению проблем. 

 

«Молодое поколение должно продолжать армяно-российское сотрудничество и выступать с новыми инициативами по его расширению. Мы приветствуем активный диалог, студенческие обмены между нашими братскими странами»,- заявил Никол Пашинян.

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