Репортер Politico написал книгу «Прах наших отцов: история падения Нагорного Карабаха» - Mediamax.am

1037 просмотров

Репортер Politico написал книгу «Прах наших отцов: история падения Нагорного Карабаха»



Ереван /Медиамакс/. Репортер газеты Politico Габриэль Гэвин написал книгу «Прах наших отцов: история падения Нагорного Карабаха» (“Ashes of Our Fathers: Inside the Fall of Nagorno-Karabakh”).

 

Книга будет издана в начале января 2025 года, а ее презентация книги состоится 30 января 2025 года в «Армянском доме» в Лондоне.

 

Организаторами презентации выступают лондонский Армянский институт (Armenian institute) и Hurst Publishers.

 

В сообщении Армянского института говорится:

 

«В своей книге Гэвин через призму жизней обычных армян и азербайджанцев описывает, как многолетний конфликт привел к одной из самых страшных гуманитарных катастроф нашего времени. Основываясь на уникальных материалах и репортажах с обеих сторон фронта, Гэвин описывает, как Нагорный Карабах, когда-то общая родина для обоих народов, превратился в разрушенную землю с пустыми домами и заброшенными могилами, в то время как мир лишь наблюдал за происходящим».

 

Габриэль Гэвин - журналист и писатель из Оксфорда. Он писал о внешней политике стран бывшего Советского Союза и Турции для Politico, а также для Time, Foreign Policy и The Spectator.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Нагорный Карабах | Декабрь 19, 2024 15:52
Репортер Politico написал книгу «Прах наших отцов: история падения Нагорного Карабаха»

Армия и Полиция | Декабрь 19, 2024 13:01
Пашинян: Армия должна учесть логику мирной повестки

В мире | Декабрь 19, 2024 10:19
Фидан заявил, что Турция не намерена проводить военную операцию в Сирии
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024