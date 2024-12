Репортер Politico написал книгу «Прах наших отцов: история падения Нагорного Карабаха»

Ереван /Медиамакс/. Репортер газеты Politico Габриэль Гэвин написал книгу «Прах наших отцов: история падения Нагорного Карабаха» (“Ashes of Our Fathers: Inside the Fall of Nagorno-Karabakh”).

Книга будет издана в начале января 2025 года, а ее презентация книги состоится 30 января 2025 года в «Армянском доме» в Лондоне.

Организаторами презентации выступают лондонский Армянский институт (Armenian institute) и Hurst Publishers.

В сообщении Армянского института говорится:

«В своей книге Гэвин через призму жизней обычных армян и азербайджанцев описывает, как многолетний конфликт привел к одной из самых страшных гуманитарных катастроф нашего времени. Основываясь на уникальных материалах и репортажах с обеих сторон фронта, Гэвин описывает, как Нагорный Карабах, когда-то общая родина для обоих народов, превратился в разрушенную землю с пустыми домами и заброшенными могилами, в то время как мир лишь наблюдал за происходящим».

Габриэль Гэвин - журналист и писатель из Оксфорда. Он писал о внешней политике стран бывшего Советского Союза и Турции для Politico, а также для Time, Foreign Policy и The Spectator.