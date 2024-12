Politico-ի թղթակիցը գրել է «Մեր հայրերի աճյունը. Ղարաբաղի անկումը ներսից» գիրքը

Երեւան: Մեդիամաքս: Politico թերթի լրագրող Գաբրիել Գեւինը գրել է «Մեր հայրերի աճյունը. Լեռնային Ղարաբաղի անկումը՝ ներսից» գիրքը (“Ashes of Our Fathers: Inside the Fall of Nagorno-Karabakh”).

Գիրքը լույս կտեսնի 2025 թվականի հունվարի սկզբին, իսկ շնորհանդեսը տեղի կունենա հունվարի 30-ին Լոնդոնի «Հայկական տանը»։

Շնորհանդեսը կազմակերպվել է Լոնդոնում գործող Հայկական ինստիտուտի (Armenian institute) եւ Hurst Publishers-ի կողմից:

Հայկական ինստիտուտի հաղորդագրության մեջ ասվում է.

«Գրքում Գեւինը հասարակ հայերի եւ ադրբեջանցիների կյանքի միջոցով նկարագրում է, թե ինչպես տասնամյակների հակամարտությունը հանգեցրեց մեր ժամանակի ամենասարսափելի հումանիտար աղետներից մեկին: Հիմնվելով ճակատի երկու կողմերում իր պատրաստած ռեպորտաժների վրա՝ Գեւինը նկարագրում է, թե ինչպես Լեռնային Ղարաբաղը, որը ժամանակին երկու ժողովուրդների համար ընդհանուր հայրենիք էր, դարձավ դատարկ տների եւ լքված գերեզմանների ավերված տարածք, մինչ աշխարհը պարզապես նայում էր կատարվողին»:

Գաբրիել Գեւինը լրագրող եւ գրող է Օքսֆորդից։ Նա գրել է նախկին Խորհրդային Միության երկրների եւ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մասին Politico-ի, ինչպես նաեւ Time-ի, Foreign Policy-ի եւ The Spectator-ի համար։