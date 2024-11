Международная миссия обвинила Азербайджан в реализации этнической чистки в Нагорном Карабахе

Ереван /Медиамакс/. Международная миссия по установлению фактов опубликовала сегодня отчет, в котором говорится, что азербайджанский режим осуществил этническую чистку против этнического армянского населения Нагорного Карабаха.

В состав международной миссии входят Freedom House и шесть других организаций: International Partnership for Human Rights (IPHR), Democracy Development Foundation (DDF), Helsinki Citizens’ Assembly–Vanadzor, Protection of Rights Without Borders, Law Development and Protection Foundation, Truth Hounds.

Публикация доклада приурочена к стартовавшей сегодня в Баку климатической конференции ООН COP29.

В докладе выявлены многочисленные случаи грубых нарушений прав человека, нарушений международного гуманитарного права и международного уголовного права властями Азербайджана в отношении этнических армян в Нагорном Карабахе посредством внесудебных казней, многомесячной блокады, насильственного перемещения, политики уничтожения имущества и культурного наследния.

Задокументированные доказательства соответствуют определению этнической чистки, предложенному комиссией экспертов ООН в контексте бывшей Югославии.

Отчет также подтверждает вывод о том, что действия, задокументированные в Нагорном Карабахе, представляют собой военные преступления и преступления против человечности.

В докладе приводится ряд шагов, которые демократические правительства могут предпринять для борьбы с безнаказанностью.

Авторы доклада, в частности, призывают поддержать международные усилия по судебному преследованию преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных против населения Нагорного Карабаха, в том числе путем обращения в Международный уголовный суд (МУС), ввести санкции в отношении азербайджанских чиновников, военачальников и лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека и военным преступлениям.

Авторы доклада также призывают отстаивать права перемещенных этнических армян и создать условия для их возвращения в Нагорный Карабах с надежными гарантиями безопасности.

Полная версия доклада доступна по ссылке: https://freedomhouse.org/report/special-report/2024/why-are-there-no-armenians-nagorno-karabakh.