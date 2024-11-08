В Степанакерте состоялось шествие по случаю «Дня победы»

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Азербайджане отмечают «День победы».

Как сообщают азербайджанские СМИ, в Степанакерте состоялось шествие с участием личного состава воинской части, несущей службу на территории города.

«Также в праздничном шествии приняли участие представители местной общественности, сотрудники правоохранительных органов, молодежь и студенты», - говорится в сообщении агентства Trend.

Шествие было организовано также в Шуши.