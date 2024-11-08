В Степанакерте состоялось шествие по случаю «Дня победы» - Mediamax.am

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В Степанакерте состоялось шествие по случаю «Дня победы»



Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Азербайджане отмечают «День победы».

Как сообщают азербайджанские СМИ, в Степанакерте состоялось шествие с участием личного состава воинской части, несущей службу на территории города.

 

«Также в праздничном шествии приняли участие представители местной общественности, сотрудники правоохранительных органов, молодежь и студенты», - говорится в сообщении агентства Trend.

 

Шествие было организовано также в Шуши.

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