За последнюю неделю Россия не сыграла «продуктивной роли» в Карабахе, считают в США

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что за последнюю неделю Россия не сыграла «продуктивной роли» относительно ситуации в Нагорном Карабахе.

«Бывали времена, когда они стимулировали переговоры, и мы это приветствовали, но в течение последней недели их роль точно не была продуктивной в сложившейся ситуаци», - отметил американский дипломат.