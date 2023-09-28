За последнюю неделю Россия не сыграла «продуктивной роли» в Карабахе, считают в США - Mediamax.am

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За последнюю неделю Россия не сыграла «продуктивной роли» в Карабахе, считают в США


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Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что за последнюю неделю Россия не сыграла «продуктивной роли» относительно ситуации в Нагорном Карабахе.

«Бывали времена, когда они стимулировали переговоры, и мы это приветствовали, но в течение последней недели их роль точно не была продуктивной в сложившейся ситуаци», - отметил американский дипломат.

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