Азербайджан подвердил арест Рубена Варданяна

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан подвердил факт ареста бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна.

Агентство Trend пишет об этом со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.

Агентство публикует также предоставленную Государственной пограничной службой фотографию задержанного Варданяна, из которой можно сделал вывод, что на него надеты наручники.

На заднем плане виден вертолет, на котором, судя по всему, Варданяна доставили в Баку.

Ранее сегодня супруга Варданяна Вероника Зонабенд подтвердила факт его ареста азербайджанскими властями.

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации. Все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними. Я молюсь о том, чтобы моего мужа отпустили невредимым, и прошу вашей поддержки», - говорилось в заявлении Вероники Зонабенд.