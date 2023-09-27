Супруга Рубена Варданяна подтвердила факт его ареста властями Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Супруга бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна Вероника Зонабенд подтвердила факт его ареста азербайджанскими властями.

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации. Все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними. Я молюсь о том, чтобы моего мужа отпустили невредимым, и прошу вашей поддержки», - говорится в заявлении Вероники Зонабенд.