Еврокомиссия прогнозирует «массовый исход » в Армению - Mediamax.am

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Еврокомиссия прогнозирует «массовый исход » в Армению


Фото: https://www.pubaffairsbruxelles.eu/


Ереван /Медиамакс/. Еврокомиссия прогнозирует «массовый исход» людей Нагорного Карабаха в Армению

В сообщении Еврокомиссии говорится, что в Нагорном Карабахе существует большая нехватка продовольствия, ограничен доступ к электричеству и воде.

 

Европейская комиссия объявила о выделении гуманитарной помощив размере 5 миллионов евро, которая будет направлена на поддержку вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армении и остающихся в Нагорном Карабахе нуждающихся людей,.

 

Еврокомиссар управлению кризисами Янеш Ленарчич сказал:

 

«Мы должны быть готовы поддержать тысячи людей, решивших бежать из Нагорного Карабаха, особенно учитывая приближающуюся зиму. ЕС резко расширяет свою гуманитарную помощь в регионе, предоставляя чрезвычайную помощь нуждающимся

как в анклаве Нагорного Карабаха, так и перемещенным в Армению».

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