Еврокомиссия прогнозирует «массовый исход » в Армению

Ереван /Медиамакс/. Еврокомиссия прогнозирует «массовый исход» людей Нагорного Карабаха в Армению
В сообщении Еврокомиссии говорится, что в Нагорном Карабахе существует большая нехватка продовольствия, ограничен доступ к электричеству и воде.
Европейская комиссия объявила о выделении гуманитарной помощив размере 5 миллионов евро, которая будет направлена на поддержку вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армении и остающихся в Нагорном Карабахе нуждающихся людей,.
Еврокомиссар управлению кризисами Янеш Ленарчич сказал:
«Мы должны быть готовы поддержать тысячи людей, решивших бежать из Нагорного Карабаха, особенно учитывая приближающуюся зиму. ЕС резко расширяет свою гуманитарную помощь в регионе, предоставляя чрезвычайную помощь нуждающимся
как в анклаве Нагорного Карабаха, так и перемещенным в Армению».
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