Эвакуировано население шести сел Арцаха

Ереван /Медиамакс/. В Арцахе эвакуировано мирное население шести сел.
Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян сообщил, что эвакуированы жители Храморта, Хнабада, Сарнахбюра, Нахиджеваника, Мачкалашена и Чанкатага.
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)
Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян сообщил, что эвакуированы жители Храморта, Хнабада, Сарнахбюра, Нахиджеваника, Мачкалашена и Чанкатага.
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