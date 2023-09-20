Армия обороны Арцаха оказывает упорное сопротивление - Mediamax.am

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Армия обороны Арцаха оказывает упорное сопротивление


Фото: Gilad Sade (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Подразделения Армии обороны (АО) Арцаха оказывают упорное сопротивление, говорится в сообщении АО.

В нем отмечается, что, проводя ракетно-артиллерийскую подготовку, противник пытается проникнуть в глубину обороны Армии обороны Арцаха.

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