Шойгу։ «Запад пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха»

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил сегодня, что «Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и нарастить свое присутствие в регионе».

«Что касается обстановки в Кавказском регионе, то она во многом определяется степенью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас безопасность в Нагорном Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент. Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику», - передает слова министра обороны России, сказанные им на заседании Совета министров обороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ТАСС.

По словам Шойгу, главное для Запада – «вытеснить Россию с Южного Кавказа, а не обеспечить безопасность и процветание региона в долгосрочной перспективе».

«Пример тому - так называемая гражданская миссия Евросоюза в Армении, в которую включены военнослужащие и сотрудники спецслужб. Думаю, не нужно объяснять, чем они занимаются на самом деле», - отметил Шойгу.

«В связи с этим считаем необходимым продолжить работу в направлении направления в регион миссии ОДКБ», - сказал министр обороны России.