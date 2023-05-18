Рубен Варданян: «Будущее Арцаха в наших, а не чужих руках»

Ереван /Медиамакс/. Координатор «Фронта безопасности и развития Арцаха», бывший госминистр Рубен Варданян заявил сегодня, что «будущее Арцаха в наших, а не чужих руках, и его будущее решаем мы».
«Вокруг этого фронта, этой идеи объединились люди из разных лагерей. Это очень важный пример того, что люди могут объединяться вокруг идеи, а не человека. Люди объединились, осознавая остроту ситуации.
Мы ответственны за наше будущее. Действия без идеи опасны. Мы смогли отложить в сторону личные и партийные интересы и попытаться прислушаться друг к другу. Мы формируем этот фронт, чтобы Арцах был безопасным, армянским и свободным», - сказал Рубен Варданян на пресс-конференции.
Он сообщил, что в рамках «Фронта безопасности и развития Арцаха» подготовлен объемный документ, включающий рабочую карту и 77 пунктов.
По словам Варданяна, «народ Арцаха на 100 процентов готов защищать свою Родину до конца».
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