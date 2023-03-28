ВС Азербайджана произвели попытку продвижения в Арцахе

Ереван /Медиамакс/. Подразделение ВС Азербайджана произвело попытку продвинуться вперед в Арцахе.
По сообщению Армии обороны, 27 марта около 9:00 подразделение Вооруженных сил Азербайджана попыталось продвинуться в сторону одной из высот, примыкающих к грунтовой дороге Степанакерт-Лисагор.
Благодаря превентивным действиям военнослужащих Армии обороны, несущих боевое дежурство, наступление азербайджанского подразделения было остановлено.
Об инциденте доложено командованию миротворческих войск РФ.
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