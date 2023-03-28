ВС Азербайджана произвели попытку продвижения в Арцахе - Mediamax.am

1500 просмотров

ВС Азербайджана произвели попытку продвижения в Арцахе


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Подразделение ВС Азербайджана произвело попытку продвинуться вперед в Арцахе.

По сообщению Армии обороны, 27 марта около 9:00 подразделение Вооруженных сил Азербайджана попыталось продвинуться в сторону одной из высот, примыкающих к грунтовой дороге Степанакерт-Лисагор.

 

Благодаря превентивным действиям военнослужащих Армии обороны, несущих боевое дежурство, наступление азербайджанского подразделения было остановлено.

 

Об инциденте доложено командованию миротворческих войск РФ.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

В мире | Март 27, 2023 12:43
Азербайджан призвал правительство Франции «уважать конституционные права в стране»

Нагорный Карабах | Март 27, 2023 11:51
ВС Азербайджана произвели попытку продвижения в Арцахе

Политика | Март 25, 2023 09:00
Расмуссен: Мы должны дать понять, что Алиев столкнется с последствиями
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023