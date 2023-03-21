Рубен Варданян: «Мы все должны быть готовы не позволить потери Арцаха»

Ереван /Медиамакс/. Общественно-политический деятель, соучредитель агентства «Мы - наши горы», бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян сказал, что мы должны освободиться от мифа о том, что «кто-то нам что-то должен».

Как сообщила пресс-служба Рубена Варданяна, об этом он заявил в Степанакерте на встрече с группой жителей Арцаха.

«Нам предстоит пройти трудный путь. Возможно, наши дети ещё 35 лет будут продолжать нашу борьбу. Мы должны быть готовы к тому, чтобы освободиться от мифов, от мысли, будто кто-то нам что-то должен. Это очень важно понимать, потому что у нас принято считать, что русские, американцы или французы не позволят, чтобы была война. Никто нам ничем не обязан» - сказал Рубен Варданян.

Он отметил, что общественность должна быть готова ответить на вопросы о том, какое государство и общество мы строим, кто те лидеры, которые в состоянии обеспечить форматы, в которых руководствуются не деньгами и должностями, а ценностями и честностью. «Любая трудность преодолима, если есть готовность вместе пройти путь. Всё преодолимо единством», - сказал Варданян.

Он отметил, что народ, который 35 лет назад начал это движение и ценой жертв достиг успехов, обладает этим потенциалом:

«Тогда было воодушевление, тогда руководители были также лидерами, которые не побоялись взять на себя эту большую ответственность и пошли вперёд. Меня беспокоит, что сегодня разочарование и апатия привели к тому, что мы никому не доверяем».

По словам Рубена Варданяна, мы оказались в такой ситуации, когда каждый должен сделать выбор и принять решение.

«Мы все должны быть готовы к борьбе и не должны позволить потери Арцаха. И для меня не важно, будет у меня должность или нет. Даже если я останусь один, то один буду бороться ради этой цели. Каждый из нас внутри себя должен определиться с этим решением. Да, это трудное решение, оно не оставляет возможности для отступления, и после того, как это решение принято, единственный путь – идти вперёд. На этом пути могут потребоваться жертвы, но это лучше, чем потерять достоинство или Родину», - подчеркнул он.