Пашинян подчеркнул важность «адресной реакции» России - Mediamax.am

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Пашинян подчеркнул важность «адресной реакции» России


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил важность адресной реакции России в контексте преодоления кризиса в Нагорном Карабахе.

Пресс-служба правительства Армении сообщила, что он сказал об этом в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

 

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«Обсуждался продолжающийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, создавшийся в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. В этом контексте премьер-министр Пашинян коснулся террористической операции, проведенной Азербайджаном в Нагорном Карабахе 5 марта, и ее последствий. В контексте преодоления кризиса в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении подчеркнул важность адресной реакции со стороны Российской Федерации», - говорится в сообщении.

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