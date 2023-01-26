Рубен Варданян: «Мы готовы пройти через все» - Mediamax.am

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Рубен Варданян: «Мы готовы пройти через все»


Фото: Пресс-служба правительства Республики Арцах


Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил, что «мы готовы пройти через все».

Об этом он сказал на онлайн-встрече «Арцах. 44-дневная блокада», в которой приняли участие около 300 представителей из более чем 40 стран.

 

«Несмотря на то, что мы находимся в сложной ситуации, я настроен оптимистично, потому что вижу дух и силу воли народа Арцаха, и для меня большая гордость быть рядом с этими людьми. Мы готовы пройти через все - ведь желание жить достойно и любовь к Родине придает большие силы.

 

Борьба за право Арцаха и арцахцев достойно жить на своей земле важна не только для армян, но и для всего мира, потому что это борьба за сохранение достоинства и ценностей», - сказал госминистр.

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