Рубен Варданян: «Мы готовы пройти через все»

Ереван /Медиамакс/. Государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил, что «мы готовы пройти через все».
Об этом он сказал на онлайн-встрече «Арцах. 44-дневная блокада», в которой приняли участие около 300 представителей из более чем 40 стран.
«Несмотря на то, что мы находимся в сложной ситуации, я настроен оптимистично, потому что вижу дух и силу воли народа Арцаха, и для меня большая гордость быть рядом с этими людьми. Мы готовы пройти через все - ведь желание жить достойно и любовь к Родине придает большие силы.
Борьба за право Арцаха и арцахцев достойно жить на своей земле важна не только для армян, но и для всего мира, потому что это борьба за сохранение достоинства и ценностей», - сказал госминистр.
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