В Арцахе назначены секретарь СБ и директор СНБ

Ереван /Медиамакс/. Указом президента Арцаха Араика Арутюняна генерал-майор Арарат Мелкумян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Арцах.
Другим указом Арарат Мелкумян освобожден от должности секретаря Совета безопасности Арцаха, на которую был назначен 7 января.
Как сказано в сообщении аппарата президента Арцаха, Секретарем Совета безопасности назначен Самвел Шахраманян. Он освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности.
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