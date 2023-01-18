В Арцахе назначены секретарь СБ и директор СНБ

Ереван /Медиамакс/. Указом президента Арцаха Араика Арутюняна генерал-майор Арарат Мелкумян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Арцах.

Другим указом Арарат Мелкумян освобожден от должности секретаря Совета безопасности Арцаха, на которую был назначен 7 января.

Как сказано в сообщении аппарата президента Арцаха, Секретарем Совета безопасности назначен Самвел Шахраманян. Он освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности.