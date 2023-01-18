В Арцахе назначены секретарь СБ и директор СНБ - Mediamax.am

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В Арцахе назначены секретарь СБ и директор СНБ


Арарат Мелкумян
Арарат Мелкумян

Фото: https://iravaban.net/

Самвел Шахраманян
Самвел Шахраманян

Фото: https://artsakhpress.am/


Ереван /Медиамакс/. Указом президента Арцаха Араика Арутюняна генерал-майор Арарат Мелкумян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Арцах.

Другим указом Арарат Мелкумян освобожден от должности секретаря Совета безопасности Арцаха, на которую был назначен 7 января.

 

Как сказано в сообщении аппарата президента Арцаха, Секретарем Совета безопасности назначен Самвел Шахраманян. Он освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности.

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