Рубен Варданян: Единственный возможный выбор для Арцаха - это борьба

Ереван /Медиамакс/. Госминистр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что вчерашние выступления лидеров Армении и Азербайджана подтвердили, что единственный возможный выбор для Арцаха - это борьба.

«Мы должны бороться, полагаясь на собственные силы. Бороться при поддержке граждан Армении, которые на последних выборах голосовали за политические силы, заявившие в своих программах о полной поддержке Арцаха. Бороться при активной поддержке диаспоры, которая в экстремальных ситуациях всегда была на стороне Родины», - написал Рубен Варданян на своей странице в Facebook.