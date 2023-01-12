Рубен Варданян: Единственный возможный выбор для Арцаха - это борьба - Mediamax.am

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Рубен Варданян: Единственный возможный выбор для Арцаха - это борьба


Фото: Пресс-служба правительства Республики Арцах (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Госминистр Арцаха Рубен Варданян заявил сегодня, что вчерашние выступления лидеров Армении и Азербайджана подтвердили, что единственный возможный выбор для Арцаха - это борьба.

«Мы должны бороться, полагаясь на собственные силы. Бороться при поддержке граждан Армении, которые на последних выборах голосовали за политические силы, заявившие в своих программах о полной поддержке Арцаха. Бороться при активной поддержке диаспоры, которая в экстремальных ситуациях всегда была на стороне Родины», - написал Рубен Варданян на своей странице в Facebook.

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