ЕС призвал Азербайджан обеспечить свободу передвижения - Mediamax.am

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ЕС призвал Азербайджан обеспечить свободу передвижения


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Ереван /Медиамакс/. С начала декабря Евросоюз с серьезной обеспокоенностью наблюдает за различными событиями вокруг Лачинского коридора.

Об этом заявил пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

 

«ЕС призывает власти Азербайджана обеспечить свободу и безопасность передвижения по коридору в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

 

Ограничения свободного передвижения причиняют значительный дискомфорт местному населению и вызывают озабоченности гуманитарного характера.

 

Эти проблемы могут и должны решаться посредством диалога и консультаций между заинтересованными сторонами.

 

ЕС вновь призывает к сдержанности и готов содействовать вышеуказанным усилиям», - сказал Стано.

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