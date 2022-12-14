ЕС призвал Азербайджан обеспечить свободу передвижения

Ереван /Медиамакс/. С начала декабря Евросоюз с серьезной обеспокоенностью наблюдает за различными событиями вокруг Лачинского коридора.
Об этом заявил пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.
«ЕС призывает власти Азербайджана обеспечить свободу и безопасность передвижения по коридору в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.
Ограничения свободного передвижения причиняют значительный дискомфорт местному населению и вызывают озабоченности гуманитарного характера.
Эти проблемы могут и должны решаться посредством диалога и консультаций между заинтересованными сторонами.
ЕС вновь призывает к сдержанности и готов содействовать вышеуказанным усилиям», - сказал Стано.
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