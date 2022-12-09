Пашинян: Главный вопрос в регионе - урегулирование проблемы Нагорного Карабаха

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что ситуация в регионе остается напряженной.

«Главным вопросом в нашем регионе, конечно же, остаётся нагорно-карабахское урегулирование. К сожалению, недавно мы видели ещё и рост напряжённости в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев. Я уверен, Вы информированы, что недавно был перекрыт Лачинский коридор, и в Нагорном Карабахе есть очень большие опасения по этому поводу», - сказал Пашинян.

Он выразил надежду, что сегодня «нам удастся обсудить все важные вопросы региональной безопасности».

Встреча лидеров Армении и России состоялась в рамках заседания Евразийского экономического совета в Бишкеке.