Рубен Варданян: Мы обязаны передать Арцах следующим поколениям армян

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян представил сегодня новоназначенного государственного министра Рубена Варданяна членам правительства и аппарату государственного министра.
Араик Арутюнян заявил, что на данном этапе Арцаху необходимы опыт, возможности и ценные связи Рубена Варданяна со всем миром, сообщает пресс-служба аппарата президента Арцаха.
«Самое главное - он верит в будущее Арцаха. Он убежден, что в Арцахе решается будущее всего армянского народа, и своим шагом подтвердил, что для него нет ничего важнее, чем приехать в Арцах и быть здесь, разделяя нашу судьбу. Он с нами, и таких людей нужно максимально поддерживать в деле их служения Родине», - сказал Араик Арутюнян.
Он заверил нового госминистра, что тот будет иметь поддержку с его стороны, а также со стороны правительства, парламента и народа Арцаха.
Рубен Варданян, в свою очередь, подчеркнул, что для него большая честь и еще большая ответственность занять пост государственного министра Арцаха в этот период.
«Я принял это решение, осознавая всю серьезность ситуации. Мы должны понимать, что это для нас отечественная война, кризисная ситуация, которая потребует от всех нас вложения сил и усилий, чтобы Арцах обрел свою безопасность, субъектность и развитие. Если мы этого не осознаем и не сделаем все для достижения этой цели, это будет означать, что мы не выполняем свой долг перед своим народом. Мы получили Арцах от наших предков и обязаны передать его следующим поколениям армян»,- сказал Рубен Варданян.
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