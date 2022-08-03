Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Арцахе объявлена частичная военная мобилизация.
Как сказано в сообщении главного управления информации аппарата президента Арцаха, соответствующий указ подписал президент Арцаха Араик Арутюнян.
Как сказано в сообщении главного управления информации аппарата президента Арцаха, соответствующий указ подписал президент Арцаха Араик Арутюнян.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.