В результате удара азербайджанского беспилотника в Арцахе погиб военнослужащий Армии обороны - Mediamax.am

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В результате удара азербайджанского беспилотника в Арцахе погиб военнослужащий Армии обороны


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Армия обороны Арцаха сообщила, что около 15:00 азербайджанские войска применили ударные беспилотники в северо-западной части линии соприкосновения.

«Военнослужащий Армии обороны получил смертельное ранение. Еще 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении Армии обороны.

 

В то же время Полиция Арцаха сообщила, что межгосударственная трасса Шуши-Бердзор-Горис открыта в обоих направлениях и работает бесперебойно.

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