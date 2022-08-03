В результате удара азербайджанского беспилотника в Арцахе погиб военнослужащий Армии обороны

Ереван /Медиамакс/. Армия обороны Арцаха сообщила, что около 15:00 азербайджанские войска применили ударные беспилотники в северо-западной части линии соприкосновения.
«Военнослужащий Армии обороны получил смертельное ранение. Еще 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении Армии обороны.
В то же время Полиция Арцаха сообщила, что межгосударственная трасса Шуши-Бердзор-Горис открыта в обоих направлениях и работает бесперебойно.
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