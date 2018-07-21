Президент Арцаха поздравил МИД с 25-летием

Ереван/Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян выразил сегодня уверенность, что МИД республики «и впредь будет на должном уровне осуществлять свои функции и достойно представлять нашу страну на международной арене».

Бако Саакян направил сегодня поздравительное послание в связи с 25-летием основания Министерства иностранных дел Республики Арцах.

«Министерство иностранных дел Арцаха, как важный государственный орган любой независимой и суверенной страны, было основано в судьбоносный период для нашего народа – в самый разгар азербайджанской агрессии.

Функционируя в условиях военного положения, ведомство прошло сложный и полный трудностей путь, с честью выполняя поставленные перед ним задачи.

Министерство иностранных дел приняло активное участие в процессе переговоров, направленных на урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, разработки и подписания соглашения о перемирии 1994 года.

После завершения военных действий сотрудники министерства приняли действенное участие в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, одновременно защищая интересы республики на международных площадках, развивая взаимовыгодное сотрудничество с разными странами, представляя миру объективную информацию об Арцахе и противодействуя агрессивному поведению Азербайджана в политической и информационной плоскостях», - говорится в послании.