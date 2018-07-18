Договоренности о встрече Пашиняна и Алиева нет

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил сегодня, что нет договоренности о проведении встречи на высшем уровне по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«На встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Брюсселе на прошлой неделе вопрос формирования атмосферы мира обсуждался самым прямым образом.



Ни одно обстоятельство не должно стать преградой для реализации достигнутых договоренностей по установлению мира, в том числе - предстоящие в Армении избирательные и предвыборные процессы»,- отметил Тигран Балаян.