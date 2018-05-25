Алиев обвинил Армению в «фашизме»

Ереван/Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в ходе карабахского конфликта показала «хищный лик армянского фашизма».

Как сообщает Интерфакс, Алиев заявил об этом сегодня, выступая на церемонии открытия жилого комплекса, построенного для беженцев.

«Нагорно-карабахский конфликт является самой большой несправедливостью, так как в результате конфликта наши граждане стали вынужденными переселенцами. Нарушив все нормы международного права, Армения совершила зверство. Хищный лик армянского фашизма виден в итогах конфликта», - заявил Ильхам Алиев.

Он отметил, что «международное право, справедливость, историческая правда и сила на стороне Азербайджана». «

Сегодня фактор силы в мировом масштабе выходит на передний план, и сильные страны добиваются своих целей. Азербайджан - сильное государство. Мы имеем сильную армию, сильную экономику и продуманную политику»,- сказал Ильхам Алиев.