Стефан Мейстер: После неудачи Шарля Мишеля у ЕС нет желания снова «обжигаться» на Кавказе

Интервью Медиамакс с руководителем Программы Международного порядка и демократии в Германском совете по иностранным делам (DGAP) Стефаном Майстером.

- После нашего последнего интервью, проведенного в марте 2023 года, в мире, международной политике и в ЕС произошли огромные изменения. Можете ли вы по-прежнему утверждать, что «Германия сейчас больше заинтересована в поддержке деятельности ЕС на Южном Кавказе»?

- Южный Кавказ сейчас является даже меньшим приоритетом для политики Германии и ЕС, поскольку основное внимание уделяется обороне, трансатлантическим отношениям и Украине. Я бы не сказал, что интереса нет, но ни Германия, ни ЕС не будут слишком сильно заниматься конфликтами и проблемами на Южном Кавказе, как вы можете видеть на примере Грузии, где мы наблюдаем возникновение полноценного авторитарного государства, а ЕС придерживается изоляционистской позиции.

По-прежнему вызывает интерес обеспечение связи через Южный Кавказ с Центральной Азией и Азией, здесь будет больше инвестиций. Но я не вижу перспектив для большей политической вовлеченности помимо той, что в настоящее время есть у ЕС с Арменией.

- 17 февраля 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер Германии Олаф Шольц провели трехстороннюю встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Несмотря на такие встречи высокого уровня, прогресс остается в тупике, а Азербайджан продолжает выдвигать односторонние требования к Армении. В вашем интервью нам в 2023 году вы говорили, что «ЕС необходимо перейти от роли посредника к роли переговорщика». Как вы оцениваете шаги ЕС?

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- У ключевых игроков - президента Совета ЕС Антониу Кошты или Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас нет чрезмерного желания вовлекаться в процесс разрешения конфликта. Урок, извлеченный из вовлечения Шарля Мишеля, таков - не следует «обжигаться» на этом конфликте, здесь можно только проиграть. Поэтому я не вижу ни игроков, ни институционального желания со стороны ЕС становиться переговорщиком.

- Считаете ли вы, что Шарль Мишель потерпел неудачу в своих попытках сделать ЕС «главным посредником» между Арменией и Азербайджаном?

- Я не уверен в том, что он хотел сделать ЕС главным посредником. Он хотел содействовать, не имея при этом многих ресурсов или политической власти, или даже поддержки со стороны нескольких крупных государств-членов ЕС. Да, он потерпел неудачу со своей инициативой, и поэтому другие считают, что не следует предпринимать новых попыток.

Фото: REUTERS

- Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц предпринимает решительные шаги к формированию правительства, которое, по его словам, восстановит позиции Берлина в Европе. Считаете ли вы, что это как-то повлияет на политику ЕС на Южном Кавказе?

- Я просто не думаю, что у него будет особый интерес к Южному Кавказу. Его внимание сосредоточено на европейской обороне, Украине и США, а Южный Кавказ кажется довольно далеким от Берлина. Поэтому мы будем видеть тот же уровень институциональной вовлеченности, но без политической приоритизации.

- Совет ЕС принял недавно решение о продлении мандата Миссии Европейского Союза в Армении (ЕУМА) на дополнительные два года, до 19 февраля 2027 года, с увеличением ее персонала примерно до 200 человек. Как вы оцениваете роль миссии с момента ее развертывания в 2022 году? Согласны ли вы, что ей удалось в той или иной степени «сдерживать» Азербайджан?

- Думаю, это был важный шаг со стороны ЕС с целью обеспечения большей прозрачности в происходящее на границе, и это определенно удерживало Баку от провокаций и инициирования «инцидентов» и нападений. EUMA играет стабилизирующую роль - если бы это было не так, Баку не выступал бы столь так агрессивно против миссии, которая, как они считает, сужает их пространство для маневра и провокаций.

- Парламент Армении в настоящее время рассматривает законопроект о проведении референдума о возможном присоединении к ЕС. Учитывая текущую ситуацию в мире и Европе, кто-либо в ЕС заинтересован обсуждать армянские «амбиции»?

- Я не думаю, что эта инициатива касается интеграции в ЕС. Скорее это интерес премьера Пашиняна и правящей партии подготовиться к парламентским выборам в следующем году, чтобы доминировать в проевропейском дискурсе и предложить альтернативный подход к России и существующему тупику. В структурах ЕС поначалу были удивлены, но они также понимают, что это не так серьезно и в любом случае это займет очень много времени. Также это не тот путь, которым вы интегрируетесь в ЕС, это скорее риторика. Для начала вам следует получить приглашение, затем – проводить очень сложные и долгосрочные реформы.

- Президент и министр иностранных дел Турции сделали недавно несколько заявлений о необходимости более активного взаимодействия ЕС с Турцией. Может ли это оказать реальное влияние на принимающих решения в Брюсселе и столицах государств-членов ЕС?

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- Да, в ЕС и государствах-членах идет большая дискуссия о необходимости переосмыслить политику в отношении Турции и отношения с Анкарой. Из-за геополитических изменений в соседних странах, войны в Украине и ситуации в Черном море, Сирии и возможного ухода США из Европы и, возможно, из НАТО, Европе нужна Турция. У нее вторая после США по величине армия НАТО. В то же время, из-за своего экономического кризиса Турция нуждается в Европе, поэтому я думаю, что в будущем мы будем сближение.

Со Стефаном Мейстером беседовали Мариам Галстян и Ара Тадевосян