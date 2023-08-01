Виктор Лошак: «Правда за теми, кто передаст свои идеалы детям и внукам»

Интервью Медиамакс с журналистом, директором по стратегии издательского дома «Коммерсантъ» Виктором Лошаком. В прошлом Виктор Лошак был главным редактором еженедельника «Московские новости» и журнала «Огонёк».

- До того, как я включил диктофон, мы говорили с Вами об Андрее Битове и его «Уроках Армении», написанных в 1967 году, но не потерявших актуальности. Возможно ли появление новых «Уроков Армении» в наше время?

- Я даже уверен, что такое появится. В Армении сейчас много людей из России, в том числе - людей пишущих. Взаимное прониковение культур, на которое мы обречены в силу такого человеческого потока, конечно, включает в себя и литературное осмысление. Другой вопрос - кто этим будет заниматься, в каких жанрах. Наверное, как это обычно бывает, начнется с малых форм, но рано или поздно, я думаю, мы станем свидетелями более масштабного осмысления.

- Люди, которые родились в России после распада СССР, в большинстве своем, наверное, имеют весьма примерное представление об Армении. Что может сделать Армения, чтобы стать более интересной и понятной для россиян?

- Во-первых, я бы не стал списывать со счетов тот интерес к Армении и армянам, который существует в России. Когда у тебя есть друзья-армяне, ты невольно интересуешься Арменией. Конечно, не у всех складывается так, как у меня. Я служил в пограничных войсках в Ахурянском районе и знаю совершенно иную Армению - трудную, горную, где каждый колосок, каждое дерево дается огромным трудом. Я был в Армении, когда она переживала Спитакское землетрясение 1988 года. Самые тяжкие впечатления моей жизни связаны с этой командировкой. Я был в разных точках мира, освещал войны, революции, но ничего трагичнее в моей жизни не было.

Общество | 2023-07-14 18:19:01 «Уроки Армении»: полвека назад и сегодня

Думаю, что Армения и Грузия - это две страны, которыми Россия интересуется и будет интересоваться. Многое, конечно, будет зависеть от экономических интересов стран, с развитием туризма, а также с тем, насколько приживутся в Армении те люди, которые сейчас там находятся.

- Думаю, многие из тех, кто вернется в Россию или переедет куда-то еще, могут стать своеобразными «послами» Армении.

- Конечно. Всем известно, что Армения очень доброжелательно приняла этих людей. И нормальные люди никогда этого не забудут, расскажут об этом друзьям, детям. То, что находится на глубине человеческих отношений, не всегда сразу видно. Но эта глубина будет заполнена дружбой, хорошими, добрыми отношениями.

- Во время войны 2020 года и после нее у многих в Армении было впечатление, что нас забыли, предали. Люди часто проводили параллели с той поддержкой, которая была у Армении в среде российской интеллигенции в конце 80-х-начале 90-х годов прошлого века и надеялись на ее повторение.

- Если говорить о политическом классе, то много раз было сказано, что отношения могли быть другими, если бы были отданы районы вокруг Карабаха. Я однажды попал в ситуацию, когда новоизбранный президент Армении Армен Саргсян спросил меня: что бы сделал я, если бы президентом Армении избрали меня? Я ответил, что отдал бы эти 5 районов.

Если говорить о массовом, «народном» ощущении, то, «выбирая» между Арменией и Азербайджаном, люди выбирают мир. При этом все-таки немало людей в России переживали происходящую в Армении драму - поставили всю жизнь на Нагорный Карабах, и все вдруг так скомкалось, смялось. Может быть, какая-то часть людей поняла правду, которая была и на противоположной стороне.

- По итогам войны отданы не 5, а 7 районов. Более того, потеряна часть самого Карабаха. Лачинский коридор заблокирован с декабря 2022 года. И в данном случае речь идет не о политических, а о гуманитарных вопросах, судьбах детей и стариков. И хотя Россия не предпринимает видимых усилий для разблокировки Лачинского коридора, у людей есть ожидания, возможно - неоправданные.

- Нет, они оправданные. Просто Россия настолько втянута в украинские события, что может действовать только дипломатическими средствами и никак не может ввязаться в какие-то силовые действия.

- В ситуации, когда гарантий безопасности фактически не существует, многие люди эмигрируют из Армении или задумываются об этом.

- В данном случае нам легко понимать друг друга, поскольку за последние 1.5 года из России уехало немало людей. У них своя логика, которую можно понять. А есть люди, которые не уехали и не уедут, поскольку посвятили свою жизнь тому, чтобы в России все было по-другому.

Виктор Лошак Фото: «Ельцин центр»

Главное слово или идея в данном случае как для Армении, так и для России – будущее. Кто и как готов работать на это будущее. Нам тоже многие советуют из-за рубежа, как нам следует жить и вести себя. Но правда только за теми, кто остался - в Армении, в России. Правда за теми, кто, несмотря на все трудности и разочарования, готов передать свои идеалы детям и внукам.

С Виктором Лошаком беседовал Ара Тадевосян.

Данное интервью подготовлено в рамках совместного проекта с Tufenkian Foundation.