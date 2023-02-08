Ульрих Зайдль: «Истории рождаются из переплетения разных идей из прошлого и настоящего»

Самыми заметными событиями Тбилисского международного кинофестиваля, проходившего 4-11 декабря, стали показы сразу двух новых фильмов Ульриха Зайдля - «Римини» и «Спарта». Зайдль — один из главных современных австрийских режиссеров, создатель уникального творческого метода, позволяющего ему снимать игровые фильмы как документальные. Представляем эксклюзивное интервью с настоящим провокатором и живым классиком европейского кино – о новых фильмах, классике кино и источниках вдохновения.

- Вы привезли на фестиваль сразу два новых фильма - «Римини» и «Спарта», которые объединены между собой и составляют дилогию. Вы говорили, что в случае с трилогией «Рай» задумывали ее как единое целое, и только потом всё превратилось в три отдельные части, так что, наверное, сейчас уже можно назвать это привычкой. Было ли также в случае с новыми картинами? Какая вообще связь между ними, и почему Вы решили делать сразу две картины на этом материале? Как появилась идея проекта, чем Вы вдохновлялись?

- Проект «Римини» и «Спарта» тоже задумывался как один проект. Но у меня не было намерения повторять уже пройденное. Я твердо хотел рассказать в одном фильме историю Рики Браво и историю Эвальда в Румынии и их связи с отцом в Австрии. Истории двух братьев должны были быть рассказаны параллельно, тем не менее, не было намерения делать из этого два фильма. Это хорошо объясняет мой подход к работе. Я все время придерживаюсь того, какие результаты, какой процесс и какие выводы должны быть сделаны. Если спустя какое-то время, уже после того, как я все написал и отснял, я понимаю, что для того, чтобы сохранить эти выводы, мне нужно сделать два фильма, то у меня есть свобода это сделать. Я могу не мириться с тем, что не могу себе такого позволить. И это действительно привилегия.

- Как долго продолжались съемки и сколько времени занял монтаж дилогии? Снимались ли они одновременно? Это интересно, ведь в обоих фильмах есть одинаковые эпизоды. Насколько трудным был монтаж?

- Было запланировано, что обе истории снимаются параллельно. Что мы снимаем кино в Римини, затем в Румынии, но не до конца, и затем снова возвращаемся в Римини. И это на самом деле было отличной возможностью, потому что можно было увидеть, что получается. Мы могли увидеть результат и отреагировать на него, проверить, что получилось. Сначала мы смонтировали один фильм, как и планировали. Это был длинный фильм, там были история Рикки Браво и история из Румынии, и все это вместе длилось больше трех часов. Я не был уверен, что это лучший результат, поэтому решил разделить его на два фильма. Но полная версия фильма тоже существует и скоро будет представлена зрителям. Не обязательно как фильм, который будет показан в кино, но, например, на фестивале. Он длится 3 часа и 50 минут.

- Получается настоящий эпический фильм.

- Я думаю, что фильм закончен тогда, когда он закончен с точки зрения смысла, пока он удерживает внимание зрителей, держит их в напряжении. Так что для меня нет какой-то правильной длительности. Для меня длительность неправильна, если она не соответствует тому, что несет фильм.

- В обоих фильмах очень четко обозначены главные герои. Это братья - певец Рикки Браво и детский тренер по дзюдо Эвальд. Кажется, что они — полные противоположности друг другу. Как появились эти персонажи?

- Когда я пишу сценарий, у меня никогда нет законченной идеи в голове, я не знаю, какими будут характеры, которые я описываю. Для меня написание сценария — это как раз такой процесс, когда ты сравниваешь идеи из настоящего и прошлого и смотришь, как они вместе могут во что-то развиться. Так, например, идея о Рикки Браво родилась 15 лет назад, когда я был в Украине и снимал «Импорт-Экспорт». Тогда я обнаружил, что актер Михаэль Томас, который там играл, очень талантлив, что он прекрасный певец. И я уже тогда развил этого персонажа - привлекательного мужчину, которому нравятся женщины с деньгами. И этот персонаж был словно из того фильма, который я никогда не смогу снять. Уже спустя много лет я написал линию Эвальда, в основе которой была реальная история из Румынии. После чего я спросил себя, могу ли я сделать его братом Рикки Браво? И так эта история и развивалась. Дальше появился отец и так далее. Можно сказать, что эта история выросла из переплетения вот этих разных идей из прошлого и настоящего.

- Конечно, невозможно поверить в то, что Рики Браво — реальный человек, это просто невероятно. Важно ли то, что оба героя находятся за границей, имеет ли значение, что они оба чужаки, иностранцы в чужих странах?

- Это сделано абсолютно сознательно: старший брат живет в Римини, в Италии, а младший - в Румынии. Оба уехали из дома, и это важно, что оба оставили свою страну и свою родину. Это говорит и об их семье тоже, когда двое детей уезжают в незнакомые страны. И, конечно, это многое говорит и об их характерах.

- Вы как-то признавались, что среди сильно повлиявших на Вас режиссеров есть Паоло Пазолини. В этом году ему как раз исполнилось сто лет, и на фестивале была даже отдельная программа со специальными показами его картин. А кого Вы могли бы назвать из ныне живущих режиссеров, за чьим творчеством Вы следите, кто влияет на Вас и вдохновляет?

- Вы знаете, я уже стар. И все, чьими фильмами я восхищался, с кого брал пример еще тогда, когда только начинал снимать -они все уже мертвы. Пазолини - это просто один из тех, кого я тогда назвал, но есть, конечно, и другие. Бунюэль, Кассаветис, Жан Эсташ. Можно сказать, что всегда есть чье-то влияние, когда сам начинаешь снимать свое кино. Могу добавить, что некоторые фильмы или отдельные элементы фильмов Ларса фон Триера меня также затронули, повлияли на меня. Например, могу назвать еще Майка Ли. То, что делает Брюно Дюмон, я тоже нахожу очень интересным. Но при этом нельзя сказать, что они для меня пример для подражания, просто всегда есть что-то, что влияет на тебя сильнее, чем остальное.

С Ульрихом Зайдлем беседовал Иван Цуркан

Фото: Николай Команкин